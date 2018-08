Dua Lipa bat un record historique ! 

On savait dès son premier morceau New Love que Dua Lipa s'inscrirait dans le paysage pop. Son album éponyme sorti en en juin 2017, défendu par des titres puissants comme New Rules, IDGAF ou encore Be The One, lui permet un début de carrière plus que prometteur. On peut dire qu'elle est l'artiste du moment. En témoigne ses nombreuses collaborations avec des musiciens de renommée mondiale. On pense notamment à Major Lazer, Calvin Harris, Sean Paul et Martin Garrix.

Autant de points à mettre sur son curriculum musical et qui lui assure une place au sommet. Il n'est donc pas étonnant que Dua Lipa batte des records et pas des moindre. Dernier en date, celui de la première artiste féminine de l'HISTOIRE à avoir 4 morceaux en tête avec plus de 500 millions d'écoutes sur Spotify.

.@DUALIPA is now the FIRST & only female artist in HISTORY to have 4 lead songs with over 500 MILLION streams on Spotify! pic.twitter.com/aq9NDvFjiL — Music News Facts (@musicnewsfact) 25 août 2018

A seulement vingt trois ans, l'interprète de IDGAF s'assure une carrière fulgurante et s'impose comme la nouvelle sensation pop d'aujourd'hui et très probablement de la décennie. Ce record confirme sa place parmi les grands et l'arrivée d'un second album - très prochainement ?, actuellement en préparation avec la complicité de Max Martin, devrait faire suite au succès du premier.