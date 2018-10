Dua Lipa bat un nouveau record avec son album éponyme ! 

Dua Lipa est sur tous les fronts et élargie son horizon, notamment en collaborant avec Blackpink, l'un des groupes K-Pop les plus en vogue, sur le titre Kiss and Make Up. La jeune chanteuse de vingt trois ans sait s'entourer et surtout, où elle va. Après une réédition de son album éponyme- sortie il y a dix jours, elle s'impose désormais dans le top 10 du classement Albums les plus streamés sur Spotify.

L'album Dua Lipa, toute version confondue, se hisse à la sixième place des albums les plus écoutés sur la plateforme streaming. Avec 4.22 milliards de clics, Dua Lipa devient donc la première artiste féminine à s'imposer dans ce classement. L'interprète de New Rules continue donc son ascension et compte désormais plus d'un million d'albums vendus rien qu'avec la réédition de ce dernier... Un tour de force ! Dua Lipa surpasse donc Ariana Grande, Zara Larsson ou encore Rihanna, qui se classent respectivement à la dix-septième, dix-neuvième et vingtième place du classement.

Une consécration qui n'est surement pas prête de s'arrêter puisque la chanteuse est actuellement en pleine préparation de son second album. Un opus sur lequel penchent les producteurs de Katy Perry, Taylor Swift et Britney Spears.