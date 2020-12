Dua Lipa bat tous les records avec Studio 2054, son concert virtuel !

Le 27 décembre dernier, vous étiez plusieurs millions à attendre avec impatience le concert virtuel de Dua Lipa ! Annoncé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, le show aura tenu toutes ses promesses. Et plus encore. Avec une mise en scène travaillée, une esthétique aux petits oignons et des invités de prestige, tout était mis en place pour émerveiller les internautes. Avec un prix d'entrée à, en moyenne, 10,99 euros, attirer les gens à regarder un concert depuis leur salon ne semblait pourtant pas gagner d'avance. Poussée par l'immense succès de son album, Future Nostalgia, et son travail acharné, la chanteuse britannique réussit un véritable exploit en cumulant près de 5 millions de vues pour son Studio 2054. Des chiffres records, comme le souligne NME, que l'artiste doit en grande partie aux 1,9 millions de connexions en Chine ainsi qu'aux 95 000 en Inde, soit près de deux millions de tickets vendus rien que pour ces deux pays d'Asie.

"J'ai l'IMMENSE plaisir de vous annoncer que Studio 2054 a été vu par plus de 5 MILLIONS de téléspectateurs dans le monde entier vendredi soir ! - Merci beaucoup à tout le monde d'être à l'écoute !!!" écrit Dua Lipa en légende de sa dernière publication Instagram, dans laquelle elle partage quelques moments de son concert événement. Et comme le précise Ben Mawson de TaP music, la société de management qui gère la carrière de la chanteuse, ces chiffres seraient probablement sous-évalués : "Nous estimons que plus de 5 millions de personnes se sont connectées en se basant sur le principe qu'une personne se cachait derrière une connexion, mais le véritable chiffre est sans doute plus proche de huit ou neuf millions de spectateurs. Je pense que beaucoup de familles ont regardé le concert ensemble". Une véritable prouesse que Dua Lipa n'aurait probablement pas pu égaler en faisant une tournée mondiale. Quant à savoir si ce nouveau moyen d'offrir des performances peut devenir une habitude pérenne, il faudra s'armer d'encore un peu de patience pour le découvrir !