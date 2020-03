Dua Lipa avance la sortie de son deuxième album

On attendait l'album Future Nostalgia pour le 3 avril prochain. Mais bonne nouvelle, Dua Lipa a annoncé que son nouvel opus sortirait avec une semaine d'avance - soit le vendredi 27 mars. Lors d'un live donné sur Instagram, l'interprète de Physical n'a pas lésiné sur les bonnes nouvelles : ainsi, sachez qu'en plus d'avancer la sortie (tant attendue) de son album, la chanteuse dévoilera son nouveau single (Break My Heart) ainsi que son clip le mercredi 25 mars.

Et ce n'est pas tout ! Dua Lipa annoncera dès demain de nouvelles dates de concert pour l'Europe et le Royaume -Unis. l'artiste a entamé un nouveau chapitre (électrique) de sa carrière il y a quelques mois avec l'excellent Don't Start Now. Et si l'on se base sur le succès (et l'efficacité) de ses premiers singles, l'album Future Nostalgia sera l'un des meilleurs de cette année.

Patience, plus que quelques jours !