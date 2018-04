Dua Lipa : Après Calvin Harris, une collaboration avec Ariana Grande ?

Mais les bonnes nouvelles n’en finissent plus ! Ariana Grande est sur le point de faire son grand retour avec un 4ème album qui devrait sortir entre juin et juillet ! Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, jamais, un single devrait sortir feat Dua Lipa ! Ariana Grande est partout en ce moment, devenue blonde mais ça c'est pour les puristes, la star dévoile petit à petit des infos sur ce futur album. On espère que cet album sera aussi cool que Dangerous Woman en 2016 ! Il y a quelques jours, Dua Lipa sortait déjà un son avec le Dj Calvin Harris, mais un duo avec Ariana Grande, on a encore plus hâte !

Ce nouveau single devrait s’appeler Bad To You, et c’est sûr, vous allez danser dessus tout l’été ! Vous n’êtes pas prêts pour le retour d’Ariana Grande et Dua Lipa ! Dua Lipa est d'ailleurs en tournée dans le monde entier, foncez sur son Facebook officiel pour retrouver toutes les dates !