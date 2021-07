Dua Lipa apparaît sur le deuxième album posthume de Pop Smoke avec Demeanor

Les fans du rappeur disparu ont pu découvrir dans les rues de New York qu'un nouvel album posthume serait publié en juillet. Sur cet opus, l'on retrouve notamment Kanye West, Future ou encore Dua Lipa... pour teaser cette collaboration, l'interprète de Love Again avait notamment choisi de partager un extrait vidéo dans lequel Pop Smoke chantait One Kiss (sorti en 2018).

Demeanor est un morceau inédit qui, inévitablement, puise son inspiration dans l'ère disco : "Tu ne peux pas dire 'Pop' sans 'Smoke', chante d'ailleurs Dua Lipa.

Faith est disponible depuis le 16 juillet.