Dua Lipa annonce une nouvelle ère sur les réseaux sociaux

Elle est l'une des chanteuses les plus en vogue du moment ! Égérie d'une grande marque de mode et chanteuse à succès... Dua Lipa enchaîne les étiquettes. A tout juste 24 ans, cette britannique d'origine albanaise a su s'imposer dans le milieu musical. Et elle n'a rien a envier aux grands. Bien au contraire. Après l'énorme succès de son album éponyme et une tournée mondiale de près de 2 ans, la chanteuse pourrait marquer son grand retour d'ici quelques semaines. C'est en tout cas ce qu'ont cru comprendre les fans de la star après des publications énigmatiques sur les réseaux sociaux.

En concert à Dubaï en novembre prochain, l'artiste s'est affichée avec une nouvelle coupe de cheveux sur son compte Instagram. En effet, c'est en blonde platine que la brune sulfureuse s'affiche. Un changement radical qu'elle commente en ajoutant "nouvelle ère" dans la légende. Un bon moyen de teaser des projets musicaux et notamment un second album très attendu par les fans de la chanteuse qu'elle remercie au passage pour leur patience.