Dua Lipa annonce une collaboration avec J Baldwin et Bad Bunny

Patience, le nouveau Dua Lipa arrive le 24 juillet prochain ! La jeune artiste a teasé sur ses réseaux sociaux une collaboration imminente avec J Baldwin et Bad Bunny - de quoi illuminer notre été. Un Dia/ One Day devrait s'inscrire dans la lignée des succès estivaux tels que One Kiss (avec Calvin Harris).

Cette collaboration produite par Tainy sera le premier titre de Dua Lipa depuis la sortie de son deuxième album, Future Nostalgia. Il faudra patienter encore quelques jours avant de découvrir cette nouveauté mais quelque chose nous dit qu'elle rencontrera le succès escompté !