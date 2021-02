Dua Lipa annonce son nouveau titre We're Good, pour le 11 février prochain !

Si il y a bien une année qui aura marqué un tournant dans la carrière de Dua Lipa, c'est 2020 ! En effet, il y a quelques mois, alors que la population mondiale sombrait peu à peu dans un confinement général, la chanteuse britannique décidait tout de même de dévoiler Future Nostalgia, son deuxième album studio. Un pari risqué qu'elle n'a pas regretté puisque son opus s'affiche aujourd'hui comme l'un des plus gros succès de l'année. Propulsée par des tubes comme Don't Start Now, Levitating ou encore Physical, l'artiste de 24 ans avait également organisé un concert virtuel suivi par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Autant de projets qui s'ajoutent au statut d'égérie de cette dernière, qui représente une célèbre marque de luxe depuis plusieurs années. Bref, vous l'aurez compris, Dua Lipa s'est imposée ces derniers mois comme la nouvelle révélation pop internationale. Et ce n'est pas terminé puisqu'elle vient tout juste de surprendre ses fans avec l'annonce d'un nouveau titre à venir le 11 février prochain (voir ci-dessous).

Accompagnée d'un cliché inédit de la jeune femme, cette annonce marque surtout les prémices d'une nouvelle édition de son album Future Nostalgia. On devrait notamment y retrouver des titres qui n'avaient pas été sélectionnés pour la version originale. "Je crois que j'avais simplement besoin d'un peu plus d'éléments en termes de production. Ce qu'on a fait ensemble est génial mais ça reste du beau disco, c'est très Chic" précisait Dua Lipa il y a quelques semaines à propos d'un duo exceptionnel avec Nile Rodgers. Il n'en fallait pas plus aux fans de la chanteuse pour attendre avec impatience le titre We're Good, et ceux qui suivront, dès le 11 février prochain. Alors, vous avez hâte ?