Dua Lipa annonce la sortie de Future Nostalgia : Moonlight Edition

Difficile de passer à côté du phénomène Dua Lipa : après un excellent premier album éponyme, la jeune artiste nous a offert Future Nostalgia en avril dernier. Savoureux mélange entre pop et disco, l'opus (porté par des singles efficaces tels que Break My Heart ou encore Don't Start Now et Levitating) s'est imposé dans les charts sans grand effort. La bonne nouvelle pour les fans de l'artiste, c'est qu'une réédition est en route : le 11 février prochain, Dua Lipa dévoilera ainsi We'Good afin de préparer la sortie de Future Nostalgia : The Moonlight Edition le 12.

Alors que le single Levitating est en cinquième position des charts US, Dua Lipa semble prête à s'offrir un nouveau succès. Privée de scène en raison de la pandémie qui sévit actuellement, l'artiste n'a pas pu défendre son opus aux quatre coins de monde comme elle l'avait initialement prévu. Mais, après le succès phénoménal (mais aussi mondial) de son concert virtuel Studio 2054, on peut (peut-être) espérer un nouveau livestream pour célébrer la sortie de cette réédition...