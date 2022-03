Dua Lipa accusée de plagiat pour Levitating

Actuellement en tournée pour défendre son deuxième opus (Future Nostalgia), Dua Lipa fait face à des accusations de plagiat : le groupe de reggae originaire de Floride, Artikal Sound System, reproche à l'artiste d'avoir copié le morceau Live Your Life - sorti en 2017. En accusant Dua Lipa de "violation du droit d'auteur", le groupe espère pouvoir toucher des Royalties. Or, aucun détail n'a été fourni quant à cette supposée copie : le groupe atteste simplement que Dua Lipa avait accès à Live Your Life et estime qu'il est "hautement improbable que "Levitating" ait été créé indépendamment".

Pour rappel, Levitating est sorti en 2020, sous les acclamations. NME évoquera un morceau pop puissant, interprété par une artiste qui n'a pas peur de s'exprimer. Le morceau aura ensuite droit à quelques remixes efficaces, ce qui propulsera Dua Lipa au sommet des charts à l'échelle internationale. "L'attention que le titre a suscitée a fini par atteindre Artikal Sound System, qui n'a manifestement pas apprécié ce qu'il considère comme un plagiat flagrant", écrit ainsi Idolator.

Artikal Sound System s'est formé en 2012 en Floride et compte aujourd'hui cinq membres.