Dua Lipa : In My Feelings, le clin d'oeil à Drake

Oubliez la bande originale de James Bond-25. Oubliez aussi son duo avec Maître Gims. Ou pas, comme vous voulez... Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son petit clin d’œil à Drake avec le In My Feelings challenge.

Le mois dernier sortait Scorpion, le cinquième album du rappeur Drake. Salué par la critique, Drake a vu s'installer un étrange challenge auquel même les stars se sont prises au jeu. Will Smith, Ciara ou encore la star de Stranger Things Millie Bobby Brown ont d'ailleurs participé et se sont targués de quelques déhanchés. Aujourd'hui c'est au tour de la belle londonienne de montrer ses talents. Dans une vidéo postée sur Twitter, on découvre l'interprète de IDGAF offrir la chorégraphie sur le morceau In My Feelings du canadien. Énergique, Dua Lipa is on fire !

.@DuaLipa doing the Drake “In My Feelings” challenge on Instagram. pic.twitter.com/S0DSXufazB — Pop Crave (@PopCraveNet) 22 juillet 2018

Un clin d'oeil amical à son comparse mais que certains jugent dangereux. Will Smith s'étant mis en scène au sommet du pont des chaines à Budapest. Certains internautes se laissant prendre par l'enthousiasme du challenge se seraient produit sur le bord des routes. On aime le buzz mais pas lorsqu'il atteint à la sécurité des uns et des autres. Le #dotheshiggy a engendré plus de 2 millions de tweet et ne compte pas en rester là. Allez les gars, à vos déhanchés !