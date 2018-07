Dua Lipa : voix officielle de la BO de Bond-25 ?

Après Adèle et Sam Smith, c'est -peut être, au tour de Dua Lipa de prêter sa voix à la bande originale du prochain James Bond. On vousle disait il y a quelques jours, la chanteuse était pressentie pour reprendre le flambeau de ses comparses anglais. Et c'est chose-presque, faite !

La rumeur avait fuité par le biais de son ami Mickey Goldsworthy, membre du groupe Years&Years. Jusqu'ici démentie ou éludée par la chanteuse, la rumeur continue d’enfler et on est presque certains qu'elle sera l'heureuse élue. Les producteurs n'ont bien évidement encore rien confirmé -ce serait trop facile!, mais les propos de Goldsworthy sont plutôt crédibles lorsqu'on sait que la carrière de la chanteuse atteint des sommets. L'interprète de New Rules ou encore IDGAF se dit "honorée" qu'on pense à elle pour l'occasion.

"Je pensais qu'ils allaient nous demander d'enregistrer une chanson mais ils se sont finalement tournés vers Dua Lipa, je crois. [...] C'est ce que j'ai entendu, rétorque le musicien. J'étais pas censé le dire? J'ai probablement tout ruiné... Espérons maintenant que ce sera à nous de nous en charger" déclare-t-il au micro de la BBC.

Populaire et figure naissante de la pop actuelle et de demain, tout le monde l'attend sur ce projet et sa voix puissante aux tonalités de velours en séduira plus d'un et collera parfaitement à l'image de l'agent secret le plus connu du MI-6.