Du nouveau sur le revival de Dexter, la terrible histoire des cousines de la reine Elizabeth II et les photos du tournage de Validé saison 2... Toutes les news série !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.."

Confirmée il y a quelques semaines, la présence du rappeur Rohff dans la série avait également beaucoup fait parler. Un pied de nez au rappeur Booba, dont il est le célèbre rival, et qui avait ouvertement critiqué la série après avoir été invité à tenir un rôle dans la première saison. Publiés sur les réseaux sociaux du créateur, les clichés du tournage avaient aussitôt fait le tour de la toile. Et ce n'est pas fini.

Alors que le tournage de la saison 2 de Validé bat son plein, plusieurs clichés des coulisses viennent d'être dévoilés sur les réseaux sociaux. Comme on peut le voir dans cette publication de Hero, il semblerait que la frénésie soit au rendez-vous pour ce deuxième chapitre du programme diffusé sur Canal +. Acteurs, figurants, caméramans, perchman etc, tout le monde est sur le pont pour mettre à l'écran la vision de Franck Gastambide. On retrouve ainsi Rohff, Saïd Taghmaoui, Sabrina Ouazani et d'autres en pleine action devant (et aussi derrière) les caméras ! Juste ce qu'il fallait pour nous mettre l'eau à la bouche...

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous annonçait le retour de la série Dexter ! Lancé en 2006 sur Showtime aux Etats-Unis, le programme rencontrera alors un grand succès et sera prolongé jusqu'à la huitième saison avant de s'arrêter fin 2013. Devenu un classique de la chaîne américaine, ce projet original met à l'honneur l'histoire dingue de Dexter Morgan, un tueur en série qui travaille pour la police de Miami, au département de la Criminelle. Interprété par l'excellent Michael Carlyle Hall, le célèbre personnage devrait donc faire son retour en 2021. Si le tournage de cette nouvelle saison ne devrait toutefois débuter qu'au début de l'année prochaine, on sait désormais que c'est Marcos Siega qui sera producteur exécutif d'au moins six épisodes de la prochaine saison. Mais pas que.

En effet, comme le précise un article de The Hollywood Reporter, on découvre que l'intrigue se déroulera une dizaine d'années après les événements de la saison 8. Dotée d'une nouvelle identité et désormais loin de Miami, Dexter mène une vie totalement différente en tant que bucheron dans l'Oregon. Heureusement pour nous, son passé pourrait le rattraper beaucoup plus rapidement qu'il ne l'imagine. Comme le précise Clyde Phillips, le showrunner, ce revival est une très bonne occasion de "repartir de zéro". Il promet également que ce qu'on va découvrir "n'aura aucune ressemblance avec la fin originale". Et c'est tant mieux puisque la fin de la saison 8 avait, à l'époque, été fortement critiquée par les fans du programme. Tout en insistant sur le fait que rien de ce qui a déjà été fait ne sera effacé, Phillips précise que ce projet est "une excellente occasion d'écrire une deuxième finale". Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire !

Diffusé entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air demeure l'une des sitcoms les plus mythiques de cette époque. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, le casting vient tout juste de se réunir afin de célébrer, comme il se doit, le lancement du projet il y a trois décennies. Pour l'occasion, c'est HBO Max, la plateforme américaine, qui avait annoncé il y a plusieurs mois qu'elle diffuserait un épisode spécial. Très attendu par les fans de la première heure, cet immanquable rendez-vous vient justement de se dévoiler dans une bande-annonce des plus intéressante. On vous laisse y jeter un coup d'oeil.

Comme on peut le voir dans cette vidéo de plus de deux minutes, tout le casting original (excepté James Avery, alias oncle Phil, décédé en 2013) s'est retrouvé sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la société de l'époque et des moments partagés en coulisses. Le rêve quoi ! Will Smith, ainsi que les acteurs et actrices qui incarnaient ses cousins et sa tante étaient, bien évidemment, de la partie. On les retrouve dans un décor tout à fait similaire au célèbre salon de la série mythique ainsi qu'au centre d'autres mises en scène préparées pour rendre le moment inoubliable.

À notre grande surprise, on découvre également la présence de Janet Hubert, l’interprète originale de Tante Viv, remplacée par Daphne Maxwell Reid dès la quatrième saison. En guerre ouverte depuis des années contre l'interprète de Will, l'actrice américaine, aujourd'hui âgée de 64 ans, semble bien décidée à faire la paix avec son ancien acolyte. Un extrait qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des moments forts de ces retrouvailles exceptionnelles. "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" sera disponible sur HBO Max dès le 19 novembre prochain.

Très attendue par des millions de fans à travers le monde, la quatrième saison de The Crown nous plonge, une fois de plus, dans les péripéties de la famille royale britannique. Si ce nouveau chapitre s'attèle particulièrement à retranscrire à l'écran l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir et celle de Diana Spencer au sein du clan Windsor, on y découvre bien d'autres faits. Parmi ces derniers, le destin tragique et totalement révoltant de Nerissa et Katherine Bowes-Lyon. Ces prénoms ne vous disent rien ? Rien de plus normal puisque ces deux cousines germaines de la reine Elizabeth II ont été internées toute leur vie dans des institutions psychiatriques et déclarées comme mortes aux yeux du public. Le principe héréditaire, septième épisode de la dernière saison de The Crown, nous raconte avec précision l'histoire vraie de l'un des secrets les mieux gardés de la couronne britannique.

Nerissa et Katherine naissent respectivement en 1919 et 1926. Filles de John Herbert Bowes-Lyon, le frère d'Elizabeth Bowes-Lyon, la mère de la reine actuelle, les deux petites filles vont vite révéler de graves troubles mentaux. Quelques années plus tard, en 1941, alors qu'elles sont encore adolescentes, ces dernières intégreront l'hôpital Royal Earlswood dans le Surrey, où elles passeront le reste de leur vie. Une manière pour leur tante, devenue Reine du Royaume-Uni en 1936, d'éviter le moindre scandale pouvant causer des critiques envers la famille royale, ou pire, remettre en cause la santé mentale de ses propres filles, Elizabeth et Margaret, destinées à devenir respectivement reine et princesse. Mais ce n'est pas fini. Non contentes de les tenir à l'écart de leur famille et enfermées dans un asile, certaines personnes mal avisées finiront par déclarer Nerissa et Katherine Bowes-Lyon mortes en 1963. Ce qu'elles n'étaient, en réalité, pas du tout.

Révélée aux yeux du public dans The Sun, un célèbre journal britannique, en 1987, l'histoire ne manquera pas de choquer les britanniques. On y apprendra notamment que les deux cousines de la reine Elizabeth II, dont l'âge mental était équivalent à celui d'un enfant de trois ans, ne recevront aucune visite à partir de 1966, date de la mort de leur mère. Dans The Crown, Peter Morgan raconte que c'est la princesse Margaret qui découvre avec effroi l'existence de ses deux membres de la famille. Alors qu'elle demande des comptes à sa mère, celle-ci ne trouve rien à lui répondre excepté qu'elle "n'avait pas le choix". Néanmoins, selon plusieurs articles de l'époque, ainsi qu'un documentaire sorti en 2011 sur l'affaire des cousines internées d'Elizabeth II, la Reine mère n'apprendra le sort de ses deux nièces qu'en 1982. Si Nerissa et Katherine, décédées en 1986 et 2014, ne recevront visiblement la visite d'aucun membre de leur famille jusqu'à leur mort, des chèques seront envoyés dans le but de leur acheter des bonbons et des jouets.

À l'occasion de l'une des premières fois de l'ère moderne, la saison 4 de The Crown raconte l'histoire tragique de ces deux jeunes femmes condamnées à l'oubli. Disponible sur Netflix depuis le 15 novembre.