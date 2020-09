Du 21 au 25 septembre, Manu Payet et le Virgin Tonic vous offrent votre voiture ! Suivez la quatrième émission

Chez Virgin Radio, on ne rechigne jamais à vous faire des surprises ! Toute la semaine dernière, Manu Payet le Virgin Tonic vous ont offert non pas un mois mais un an de loyer. Eh bien sachez que ce n'est pas fini ! En cette rentrée, l'équipe vous offre votre voiture citadine, tous les matins - du 21 au 25 septembre. En ce jeudi, la folie continue !

Pour avoir une chance de gagner, rien de plus simple : il vous suffit d'écouter le Virgin Tonic de 7h à 10h. A l'entente du signal (qui, on le note, peut survenir n'importe quand au fil de la matinée), hâtez-vous de composer le numéro (gratuit) de la ligne qui sera donné (chaque jour, un nouveau numéro). Attention, il faudra être rapide ! Le premier chanceux passera à l'antenne.