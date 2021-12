Du 13 au 17 décembre, suivez le Virgin Tonic en direct depuis la Réunion !

Vous avez besoin de vacances ? Vous voulez vous changez les idées pour mieux oublier la grisaille et le froid ? N'en dites pas plus ! Cette semaine, le Virgin Tonic compte bien vous divertir ! Du 13 au 17 décembre, Manu Payet et toute l’équipe seront en direct de l’Ile de La Réunion, avec Corsair. Autrement dit, c'est l'occasion idéale de découvrir les merveilles de La Réunion ! Tous les matins, Manu Payet et toute l'équipe vous réveilleront en direct de l'île de La Réunion avec, vous vous en doutez, de nombreuses surprises !

Et ce n'est pas tout ! L'équipe profitera de son séjour pour découvrir les trésors de l'Île. Au programme, une excursion magique au Piton de la Fournaise mais aussi de nombreuses activités telles que du paddle, du parapente ou même de la tyrolienne. Bref, si vous comptiez prévoir des vacances sur l'île, comptez sur le Virgin Tonic pour vous inspirer. Vous êtes prêts ? C'est parti pour une semaine de folie !