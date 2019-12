Drake, Major Lazer, Ed Sheeran... les titres les plus écoutés de la décennie selon Spotify

La fin de l'année approche mais, pas que ! 2020 entamera une nouvelle décennie et évidemment, l'heure est au bilan : quels sont les artistes les plus écoutés ces dix dernières années ? Si vous vous posiez la question, bonne nouvelle, Spotify a la réponse.

Sans appel, on retrouve Drake avec le titre One Dance. Aussi, on retrouve incontestablement Shape of You d'Ed Sheeran (probablement le plus gros succès de l'artiste). Dans le top, il y a également Post Malone, Major Lazer, Ariana Grande ou encore Eminem. Le classement général est à découvrir sur Spotify et puisque la plateforme ne fait pas les choses à moitié, elle vous offre (en plus) votre propre classement : vos artistes favoris de l'année mais aussi de la décennie sont tous là, réunis !