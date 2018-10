Drake destitue les Beatles et bat un nouveau record avec son titre MIA ! 

Drake impose encore sa suprématie et détrône les Fab Four pour la première fois depuis 1964 avec au total, 12 titres dans le classement Billboard Hot top 100 des charts en l'espace d'un an.

Le rappeur canadien continue son petit tour de force en s'imposant dans le paysage du rap américain, voire tous genres confondus. Cette fois ci, c'est avec son tout nouveau morceau en featuring avec Bad Bunny qu'il ravie le record détenu jusqu'ici par les Beatles durant près d'un demi siècle. Un record obtenu notamment grâce ses titres God's Plan, Nice For What, In My Feelings, Yes Indeed (feat Lil Baby's), Look Alive (feat BlocBoy JB) ou encore Walk It Talk It (feat Migos). Mais peut-on être surpris par ce record ? Pas tellement puisque le rappeur est un habitué. Eh oui, plus tôt dans l'année, il avait déjà battu un autre en devenant le premier artiste atteignant les 50 milliards de streams pour l'album Scorpions. L'homme de tout les records donc !

Pour les fans du rappeur, sachez qu'il passera une tête à Paris pour deux dates exceptionnelles à l'AccorHotel Arena les 8 et 9 mars 2019 pour défendre son dernier album, Scorpions.