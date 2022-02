Dr Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J-Blige, Snoop Dogg et même 50 Cent ont enflammé la mi-temps de la finale du Superbowl 2022

C'est l'évènement qui, tout les ans, fait vibrer l'Amérique ! Chaque année au mois de février, le monde entier se tourne vers la finale du Superbowl, véritable phénomène de la pop culture. Vous le savez, chaque finale est rythmée d'un show qui, le plus souvent, ne laisse personne indifférent : l'on se souvient notamment des performances de The Weeknd, Lady Gaga, Beyoncé ou encore Jennifer Lopez et Shakira. Cette année, le SoFi Stadium s'est offert une performance que personne n'oubliera de sitôt avec Dr Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J-Blige, Snoop Dogg et même 50 cent.

Le halftime du Superbowl :

Ce 56e Super Bowl, opposait ainsi les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals et, évidemment, la soirée n'a pas déçu. Au-delà de la performance sportive, les spectateurs ont pu apprécier un show 100% rap, à la hauteur des espérances. Au programme, près de 14 minutes de concert assurées par les plus grandes têtes f'affiche du hip hop américain.

Après un match chargé en suspense, les Rams de Los Angeles se sont imposés avec un score de 23 contre 20 pour les Cincinnati Bengals.