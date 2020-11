Downton Abbey : Maggie Smith (Violet Crawley) confirmée pour le deuxième film !

Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous annonçait qu'un deuxième film Downton Abbey était confirmé ! Après l'énorme succès du premier long-métrage et ses 192 millions de dollars de recettes au box-office, la série historique devrait donc faire un nouveau retour remarqué en 2021, voire 2022. Pourquoi autant d'attente ? Car Julian Fellowes, le créateur, doit d'abord terminer son travail sur The Gilded Age, un programme en 10 parties sur des millionnaires New-Yorkais dans les années 1880. Décidément...

En 2019, quatre ans après l'arrêt du programme et seulement 6 saisons, Julian Fellowes avait donc décidé d'amener la famille Crawley sur grand écran. Un pari risqué mais qui a payé puisque le public s'était littéralement rué dans les salles obscures pour suivre les aventures de cette riche famille issue de l'aristocratie britannique. On y découvrait ainsi la nouvelle vie du casting qui s'apprêtait à recevoir le Roi et la Reine d'Angleterre. Rien que ça.

Alors que le deuxième film Downton Abbey prend peu à peu forme, on vient tout juste d'apprendre que Maggie Smith, alias Violet Crawley, l'hilarante et inimitable grand-mère de la série, serait également de la partie. Et ce n'était pas gagné. En effet, au vu de la situation actuelle, de nombreuses mesures sanitaire seront mises en place pour que l'actrice, bientôt âgée de 86 ans, soit en parfaite sécurité. Une information révélée il y a quelques jours par Jim Carter, qui interprète Carson, lors d'une interview pour les 10 ans de la série. "[Le scénario] est très drôle. Il y aura tous les personnages réguliers. Et si le coronavirus le permet, nous devrions le tourner l'an prochain" précise l'acteur. Quant à savoir quel sera le sujet de l'intrigue, il faudra encore patienter...