Downton Abbey : les premières images du film dévoilées !

On a patienté et ça a finalement payé : après des années d'absence, la famille Crawley sera bientot de retour sur nos écrans - nos grands écrans, s'il vous plaît. Le film tant attendu devrait sortir en septembre 2019 (patience, vous pourrez toujours aller voir Mary Poppins ou encore Les Animaux Fantastiques 2 en attendant) mais la bonne nouvelle c'est que de nouvelles photos de tournage ont fuité sur la toile. L'on y retrouve la famille au grand complet, de Tom à Mary en passant par Lady Violet - notre grande favorite. Bref, tout le casting est de retour et on a qu'une hâte, découvrir le film.

Les fans de la série devraient donc retrouver la famille Crawley au grand complet. Lady Edith manque encore à l'appel mais Lady Mary, elle, sera bel et bien au coeur de l'action - toujours accompagnée du fidèle Tom (incarné par Allen Leech). Il faudra encore patienter un an avant de pouvoir découvrir le film mais c'est largement assez pour revoir les six saisons au grand complet !