Downton Abbey 2 : La sortie du film prévue en mars est repoussée de plusieurs mois !

Rappelez-vous, il y a bientôt un an, on vous confirmait la bonne nouvelle du retour de Downton Abbey au cinéma ! Après l'énorme succès du premier film et ses 192 millions de dollars de recette au box-office, la série historique était censée faire son retour dans les salles obscures le 16 mars 2022. Seulement voilà, le compte officiel de la série vient d'annoncer que le projet aurait finalement un peu de retard. "C'est parti ! #DowntonAbbey : A New Era prendra le large un peu plus tard cette année. Le film sortira dans les salles le 29 avril au Royaume-Uni et le 20 mai aux États-Unis." peut-on lire en légende d'un cliché où l'on aperçoit Cora, la comtesse de Grantham, accompagnée de sa fille Edith. Des nouvelles qui devraient décevoir les fans du programme même si ce retard ne devrait être qu'une question de semaines. Aucune date de sortie en France n'a été annoncée pour l'instant.

Alors que le programme s'était arrêté il y a six ans après seulement six saisons, son créateur Julian Fellowes avait décidé d'amener la famille Crawley sur grand écran. Un pari risqué mais qui a largement payé puisque le public s'est littéralement rué dans les salles obscures pour suivre les aventures de cette riche famille issue de l'aristocratie britannique. Dévoilées dans une bande-annonce exaltante, les premières bribes du scénario de ce deuxième long-métrage promettent d'ores et déjà un long-métrage passionnant !

Une villa dans le sud de la France, des bals à foison et une promenade en yacht, voilà ce qui nous attend dans ce second volet de Downton Abbey. Autant dire du luxe et encore du luxe. Alors que Lady Violet Crawley (interprétée par l'incroyable Maggie Smith) annonce avoir connu un homme durant sa fougue jeunesse, il semblerait que son passé la rattrape et lui permette de bénéficier d'un magnifique domaine sur la Côte d'Azur. Le prétexte d'une escapade excitante pour la famille Crawley et ses domestiques qui se rendent, visiblement au complet, sous le soleil de la Méditerranée. Encore un peu de patience, ça débarque dans quelques mois !