Downton Abbey 2 : L'intrigue se dévoile davantage dans une nouvelle bande-annonce (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a bientôt un an, on vous confirmait la bonne nouvelle du retour de Downton Abbey au cinéma ! Après l'énorme succès du premier film et ses 192 millions de dollars de recette au box-office, la série historique était censée faire son retour dans les salles obscures le 16 mars 2022. Seulement voilà, le compte officiel de la série avait annoncé que le projet aurait finalement un peu de retard. Pas de panique, la sortie en France se fera quelques semaines après la date initiale à savoir le 27 avril prochain. Un léger contre-temps que les équipes du long-métrage ont tenu à se faire pardonner avec la diffusion, il y a quelques jours, d'une toute nouvelle bande-annonce.

Dans ce nouvel extrait, on en apprend davantage sur l'intrigue de ce second volet de la série britannique. Alors que Lady Violet Crawley (interprétée par l'incroyable Maggie Smith) annonce avoir connu un homme durant sa fougue jeunesse, il semblerait que son passé la rattrape et lui permette de bénéficier d'un magnifique domaine sur la Côte d'Azur. Le prétexte d'une escapade excitante pour la famille Crawley et ses domestiques qui se rendent, visiblement au complet, sous le soleil de la Méditerranée. Entre partie de tennis, bals à gogo et rencontre avec une ancienne connaissance de leur grand-mère (interprétée par Nathalie Baye), les petites-filles de la comtesse douairière ne risquent pas de s'ennuyer. Mais ce n'est pas tout. Outre-Manche, dans le Yorshire, où se situe le domaine de Downton Abbey, un film est sur le pont d'être tourné. De quoi amuser les domestiques et attiser la curiosité de certains membres de la famille...

Pour rappel, alors que le programme s'était arrêté il y a sept ans après seulement six saisons, son créateur Julian Fellowes (également à l'origine de The Gilded Age) avait décidé d'amener la famille Crawley sur grand écran. Un pari risqué mais qui a largement payé puisque le public s'est littéralement rué dans les salles obscures pour suivre les aventures de cette riche famille issue de l'aristocratie britannique. Dévoilées dans deux bandes annonces exaltantes, les premières bribes du scénario de ce deuxième long-métrage promettent d'ores et déjà un film passionnant !