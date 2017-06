Download Festival Paris 2017 : Retrouvez toutes les informations sur VirginRadio.fr

Amis metalleux et autres aficionados de la musique, ce week end du 9, 10 et 11 juin il vous faudra vous rendre absolument au Download Festival Paris à la Base Aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge pour la seconde édition de l’événement à Paris ! Cette année encore, les organisateurs ont mis le paquet sur la programmation à la hauteur de la réputation du festival, vous retrouverez notamment Green Day, Prophets of Rage, Gojira, Linkin Park, Blink-182 ou encore System Of A Down à l'affiche du Download Festival 2017 à Paris. Mais ce n’est pas tout, le Download sera non seulement l’occasion d’assister à trois jours de concerts mais aussi de vivre une expérience de festival inédite. L’incontournable Metal Market, une expo dédiée au rock et au metal avec des documents jamais exposés auparavant, une salle d’arcade et de réalité virtuelle, et surtout un camping qui sera un vrai lieu de vie avec scène live, cinéma, DJ, bars, restos et même un maraicher local seront mis à disposition des festivaliers.

Ne manquez pas le Download Festival Paris 2017 du 9 au 11 juin à Brétigny-sur-Orge, il reste encore quelques pass 3 jours de l’événement. Sinon, restez connectés sur les réseaux sociaux de Virgin Radio, votre radio préférée vous fait gagner cette semaine vos places pour l’événement. Suivez les instructions ci-dessus ! Les infos complémentaires sont disponibles sur le site officiel du festival. On se retrouve là bas !