La semaine dernière, la base aérienne de Brétigny-Sur-Orge s'est mise aux couleurs du Download festival. Au programme, trois jours de rock avec des concerts incroyables : Aqme, Slayer, Linkin Park, Green Day ou encore System of Down - qui a donné un concert exceptionnel- se sont succédés sur scène. Et puisqu'on parle de concert, sachez que Calogero et Indochine ont annoncé les dates de leurs tournées respectives ! Aussi, vous serez ravis d'apprendre qu'Ed Sheeran a battu un nouveau record grâce à Shape of You. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, cette semaine aura marqué le dernier concert des Fréro Delavega.

