Round 2 ! La seconde édition du Download Festival bat actuellement son plein à Brétigny pour un week-end haut en couleur pour les amoureux du rock, métal et compagnie et vu la line-up, c'est un événement à manquer sous aucun prétexte. Hier, Linkin Park et Blink-182 ont mené la danse pour une première journée explosive du festival. Les deux groupes américains ont ravi un public qui les attendait l'un comme l'autre avec impatience ! Linkin Park tout comme Blink-182 ont mené leur set à merveille avec des setlists aussi parfaitement structurées entre nouveautés et titres cultes. Un parfait mélange pour un festival ! Mais ils n'étaient pas les seuls sur les scènes du Download Festival, Pierce The Veil, Kvelertak, Gojira, Dinosaur Jr., Mallory Knox, Dagoba, Deadi et bien d'autres étaient eux aussi au rendez-vous ! Si ce premier jour à mêler divers styles musicaux, balançant entre le rock, le punk-rock, ou encore le rock alternatif, la deuxième journée du festival a plutôt balancé d'un côté plus hardcore, au grand plaisir des festivaliers amoureux de métal et hard rock qui étaient très nombreux pour ce second jour.

System Of A Down était en tête d'affiche ce soir !

Enfin le retour de System Of A Down en France !

Après Linkin Park et Blink-182, c'était System Of A Down qui était la grosse tête d'affiche de ce second jour ! Après avoir joué hier sur la scène du Download Festival anglais, c'est au tour de l'édition française d'accueillir le groupe qui n'avait pas frôlé les scènes parisiennes depuis 2013. Autant dire que le public était au rendez-vous puisque ce n'était pas une simple foule qui a accueilli System Of A Down hier soir mais bien une marrée humaine prête à hurler les paroles de leurs célèbres titres à l'unisson. Si le groupe était en retard de quelques minutes sur le running order, l'attente en valait la peine puisque c'est une setlist de près de 30 chansons que le groupe a offert à son public français, autant dire que les fans étaient plus que ravis. L'ouverture de leur prestation s'est faite à l'aide d'une intro avant d'enchaîner avec des titres tels que "Suite-Pee", "Prison Song", "Violent Pornography", "Aerials" mais pas seulement. Parmi les 30 titres, on peut notamment retrouver "Lonely Day", "Psycho", "Hypnotize" ou encore "DAM", "Cigaro", "Toxicity", "Sugar" qui ont clôturé le show. Même sans nouvel album depuis plus de 10 ans désormais, System Of A Down sait très bien comment mettre le feu à une scène avec des titres qui ont fait sa notoriété, face à un public plus que déchaîné ! Malheureusement pour les fans, toujours aucun murmure quant à un possible prochain album...

Epica a séduit le public du Download Festival

Pour ce deuxième jour System Of A down n'était pas le seul groupe attendu par les festivaliers, Slayer ainsi que Epica étaient aussi de la partie. C'est en soirée que le groupe californien a pris les rênes de la Main Stage 2 du Download Festival pour un show de près de 20 chansons avec des titres phares tels que "Raining Blood", "Angel Of Death", "Repentless", "Disciple" ou encore "War Ensemble". Quant à Epica, la voix symphonique de Simone Simons a pris le pouvoir du festival dans l'après-midi et a enflammé les festivaliers, dans tous les sens du terme ! Avec un set de près de 13 titres, le groupe néerlandais a offert à son public des titres tels que "Edge Of The Blade", "Sensorium", "Cry For The Moon", "Consign To Oblivion" ou encore "Once Upon A Nightmare" avec un jeu scénique à son image ! Bien entendu, d'autres groupes tels que Paradise Lost, Blues Pills, Aqme ou encore Black Foxxes ont aussi rythmé cette seconde journée du festival. Besoin d'infos pour la dernière journée du Download Festival ? Retrouvez tout ce qu'il faut sur VirginRadio.fr !