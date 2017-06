C'était l'un des groupes les plus attendus de ce Download Festival 2017 : Blink-182 ! Le groupe californien n'est pas revenu en France pour un vrai concert depuis 2012, même pas un petit passage pour l'ère "California" de leur carrière après la nouvelle formation du groupe. Et pour ce passage en région Parisienne, on peut dire que Mark Hoppus, Matt Skiba et Travis Barker ont su ravir les fans qui étaient nombreux lors du premier jour du festival qui était totalement explosif ! Une setlist de 22 chansons parfaitement composée des derniers titres de leur dernier opus ainsi que des titres cultes de leur carrière. C'était aussi une grande première pour Matt Skiba qui a su séduire les festivaliers ! Entre tournée avec Linkin Park, réédition de "California", ou encore leur nomination aux Grammy Awards, Mark Hoppus a répondu à nos questions...

Mark Hoppus : Ça fait du bien d'être de retour à Paris, j'ai eu le temps de passer quelques jours. J'ai visité ma partie favorite du Louvre, mon restaurant préféré, Notre-Dame de Paris, longer la seine, retourner au Louvre, c'était cool !

Mark Hoppus : On est amis depuis très longtemps et leur album est sorti au bon moment donc on s'est dit que c'était le bon moment de réunir les deux groupes ensemble. On fait quelques festivals ensemble cet été et on va faire ça aux États-Unis. On en parle des featurings, on essaye de voir ce que l'on peut faire. Nos deux groupes savent comment travailler et ont leur manière de faire, mais je pense que ça peut le faire, on y songe beaucoup.

Mark Hoppus : Cette chanson est une chanson très personnelle, pour nous tous. Elle a été écrite sur nos enfants qui partent et disent adieu à leurs proches, c'est très personnel. Alors nous avons voulu que ça fasse partie du clip, et Jason, le directeur, est venu dans ma maison, il a pris sa caméra, et nous a filmé moi et ma famille. Il a passé la journée avec nous mais aussi chez Travis et Matt. Je pense que ça donne un très bon résultat !

Mark Hoppus : C'est un très grand honneur ! Vraiment... Je n'aurais jamais pensé que nous puissions être nominé pour un Grammy et quand j'ai découvert que nous étions nominés, j'étais tellement excité. Il était 4-5 heures du matin, j'ai appelé ma mère, mon père, j'ai appelé absolument tout le monde !

Mark Hoppus : Il nous restait quelques chansons de notre session d'enregistrement, on s'est dit, pourquoi ne pas retourner au studio et en écrire encore quelques-unes ? Alors on a écrit une chanson, puis une autre, puis on s'est retrouvé avec plusieurs chansons. On avait de quoi sortir un nouvel album mais on travaille toujours sur "California", on sort de nouveaux clips, tout ça et des chansons sont toujours jouées sur les radios. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas prendre quelques-unes des anciennes chansons et quelques-unes des nouvelles et en faire une réédition ? C'est ce que beaucoup de groupes font maintenant. On s'est dit, pourquoi attendre encore un an pour sortir ces nouvelles chansons, autant en donner aux fans pour leur argent. Alors on a tout mis dans cette réédition et on espère pouvoir écrire à nouveau de bonnes chansons pour le prochain album !

Matt Skiba a séduit le public français !

Mark Hoppus : Sombre, plein d'espoir et brillant.

Mark Hoppus : Ça a changé un peu parce que Matt est une personne différente, il fait vraiment un très bon travail, il est très respectueux de l'histoire du groupe. Mais il impose aussi son style, sa marque, et trouve très bien sa place dans le groupe. C'est un très bon compositeur, un très bon ami, un très bon guitariste, et il ajoute une autre part de talent au groupe.

Mark Hoppus : La première fois que nous avons pu jouer dans un club assez grand dans la ville où nous avons grandi. Environ 1000 personnes. J'ai pensé que nous étions les rois du monde. J'ai pensé "c'est bon, on l'a fait, on y est". Il n'y a rien de mieux que ça et c'est aller bien plus loin que nous l'avions imaginé. Donc ouais, ce club, c'est le plus beau souvenir.

Blink-182 a mis le feu ! Blink-182 a mis le feu ! Blink-182 a mis le feu !

Mark Hoppus : J'écris beaucoup de chansons sous ma douche. Particulièrement les paroles. Je suis sous la douche, je pense à une chanson et tous ces mots me viennent en tête, et ça finit par donner quelque chose avec du sens et je peux visualiser une chanson. Je sors alors de la douche, complètement mouiller pour prendre mon portable et chanter alors les paroles ou trouver un bout de papier pour les écrire. C'est probablement l'endroit le plus bizarre pour moi !

Mark Hoppus : Nous reviendrons en France avec le nouvel album.