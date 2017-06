C'est un week-end très rock'n'roll qui s'annonce à Brétigny-sur-Orge ! C'est ici que la seconde édition du Download Festival a posé ses valises cette année pour trois jours placés sous le signe de la musique avec une programmation à la hauteur des grands amoureux de metal et de rock. Et on peut dire que pour une première journée, ça a commencé très fort, notamment avec les deux grosses têtes d'affiche de ce vendredi 9 juin : Linkin Park et Blink-182 ! Bien entendu, les deux groupes américains n'étaient pas les deux seuls à réjouir les festivaliers en ce premier jour du Download, Pierce The Veil, Kvelertak, Gojira, Dinosaur Jr., Mallory Knox, Dagoba, Deadi et bien d'autres étaient présents afin d'enflammer les quatre scènes du festival pour le plus grand bonheur de leur public. Ce n'est qu'en soirée que Linkin Park et leurs amis Blink-182 ont pris les rênes du Download Festival...

Avec "One More Light", Linkin Park a dévoilé un nouvel opus déroutant mais percutant. Pour Chester et ses acolytes, le changement musical est bien présent tandis que les paroles fortes qui leur sont propres sont toujours bien présentes. Si ce virage musical n'a pas forcément plu à tous les fans de Linkin Park, ils étaient pourtant bien présents hier soir, et en grand nombre, pour soutenir le groupe pour leur première date du "One More Light Tour" ! Et pour l'occasion, Linkin Park a très bien su jouer sur le contraste entre leur nouvel album ainsi que les anciens titres cultes de leur discographie. Une intro quelque peu electro a ouvert le bal, annonçant ainsi la couleur : le nouveau son de Linkin Park sera bien là ce soir ! C'est avec "Talking To Myself", "Burn It Down" et "The Catalyst" que le groupe ouvert son set, trouvant ainsi un parfait équilibre pendant la majorité de leur setlist entre nouveaux morceaux et anciens. À noter que certains titres ont été remixés pour le live, leur donnant un penchant un peu plus dans le ton de "One More Light" ! Bien entendu, les célèbres tubes "Lost In The Echo", "New Divide", "Breaking The Habit", "Leave Out All The Rest", "Crawling" ou encore "What I've Done" ont été interprétés tandis que pour le nouvel opus, c'est "Good Goodbye", "Invisible", "One More Light" ou encore "Heavy" qui ont résonné sur la Main Stage du Download Festival. Pour conclure leur show, Linkin Park a offert une belle brochette de ses plus grands classiques à son public avec "In The End", "Faint", "Numb" ou encore "Bleed It Out" ! De quoi terminer en beauté ! Si certains ont pu remettre en doute le talent de Linkin Park avec "One More Light", ils ont su prouver hier soir sur scène que leur tournant musical n'entachait pas leur réputation et leur prestation scénique ! Toujours très proche de son public, le groupe s'est réjoui d'être de retour près de 3 ans après leur dernier passage à l'AccorHotels Arena, jouant avec l'audience du Download Festival qui a été plus que réceptive au groupe américain. Chapeau bas Linkin Park !

C'est aux alentours de 19h que Blink-182 est apparu sur scène devant un public qui attendait le groupe avec impatience près de 5 ans après le dernier passage en France en 2012 ! Et c'est une grande première pour leurs fans qui ont découvert Matt Skiba pour la première fois en live depuis le départ de Tom DeLonge du groupe. Tout comme Linkin Park, Mark Hoppus, Travis Barker et Matt Skiba ont su faire un beau mix de leur discographie ! Avec une setlist de 22 chansons, moins de 10 ont été tirées du leur dernier opus "California", avec notamment "Cynical", "Bored To Death", "Built This Pool", "She Is Out of Her Mind", "Sober" ou encore "Los Angeles". Pour les titres cultes, Blink-182 n'a pas hésité à jouer "What's My Age", "I Miss You", "Feeling This" ou encore "All The Small Things", et "Dammit" avec lesquelles ils ont clôturé leur show ! C'est face à un public plus que réceptif que le groupe a joué hier, les pogos ont fusé dans la fosse et se sont réjouis des quelques efforts en français de Mark Hoppus ! Si Blink-182 et Linkin Park ont annoncé des concerts en commun cet été aux USA, aucun featuring n'a malheureusement été tenté hier sur la scène du Download Festival. Par contre, un invité spécial a fait une petite apparition... Le fils de Travis Barker est venu prendre le relais de son père le temps de quelques minutes et on peut dire que la relève est parfaitement assurée ! Pour la suite du festival, rendez-vous cette après-midi et ce soir avec en tête d'affiche System Of A Down, Slayer, Epica ou encore Paradise Lost...