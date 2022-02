Donne son signe Astro, on te dira quoi offrir pour la Saint Valentin 

Bélier : une expérience inoubliable ! Le Bélier, signe de feu, aime l'aventure et les sensations fortes. Optez pour un voyage ou, pourquoi pas, une initiation à l'escalade !

Taureau : un vin de haute qualité. Le Taureau aime se laisser vivre, il aime (bien) manger et (bien) boire. On te suggère donc d'opter pour une belle bouteille de vin .

Gémeaux : des tickets de concert : les Gémeaux aiment la culture et les interactions sociales. Le meilleur combo entre les deux ? Un concert. Bonus, vous avez l'embarras du choix.

Lion : un bijou (qui se repère de loin). On ne sait, le Lion a un côté très "bling". Plus ça se voit, mieux c'est. Optez pour un bijou classe et qui, évidemment, brille.