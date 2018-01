Triste nouvelle en ce début d'année ! Dolores O'Riordan, la chanteuse du groupe The Cranberries est décédée aujourd'hui, lundi 15 janvier, à 46 ans de manière soudaine lors d'une courte séance d'enregistrement à Londres. Une disparition confirmée par son agent qui a publié un communiqué laconique sans préciser les causes de sa mort. Le groupe avait connu un succès incroyable dans les années 90 avec leur titre emblématique Zombie. Un morceau qui a marqué toute une génération et qui avait poussé sur le devant de la scène la chanteuse à la voix puissante. Linger avait suivi et confirmé le talent du groupe.

La formation irlandaise s'était séparée en 2003 pour se réunir quelques années plus tard. Elle avait ressorti un disque acoustique en 2017 nommé Something Else et, dans ce cadre, était attendu aux USA et en Europe pour une longue tournée. Un projet qui a été coupé court par les problèmes de dos de Dolores O'Riordan. Après avoir fait parlé d'elle dans les journaux à scandale en 2014 pour une altercation avec une hôtesse de l'air lors d'un vol New-York/Dublin, la chanteuse s'était alors concentrée sur la musique. On en sera certainement plus sur les causes et circonstances du décès de la chanteuse dans les prochains jours.