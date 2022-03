Doja Cat vient de rentrer dans l'histoire de la musique grâce à ce record !

Vous étiez nombreux à attendre avec impatience le troisième album studio de Doja Cat ! Trois ans après l'énorme succès de Hot Pink, sorti en 2019, et Amala, en 2018, Amalaratna Zandile Dlamini, de son vrai nom, avait dévoilé un tout nouveau projet intitulé Planet Her le 25 juin 2021. Très attendu par les fans de la chanteuse américaine, ce nouvel album mettait à l'honneur des collaborations exceptionnelles avec des artistes tels que The Weeknd, Ariana Grande ou encore Young Thug. Rien que ça. Un opus dont la pochette avait été photographiée par le célèbre photographe David La Chapelle et sur laquelle on la voyait en apesanteur dans une sorte d'univers intergalactique.

Propulsé par des titres comme Kiss Me More, Woman ou Need To Know, le disque s'est imposé comme l'un des plus gros succès de l'année. Il figure d'ailleurs parmi les albums les plus vendus de 2021 derrière des mastodontes de la pop tels que 30 de Adele ou Future Nostalgia de Dua Lipa. Un succès sans précédent qui vient d'ailleurs de permettre à Doja Cat de battre un record sur Spotify. En effet, comme le précise le compte Instagram de Complex Music, Planet Her est l'album le plus streamé de tous les temps pour une rappeuse avec pas moins de 3,820 milliards d'écoutes. Il dépasse ainsi Cardi B et son album Invasion of Privacy, qui avait propulsé l'artiste excentrique au rang de star planétaire.

Alors que les fans de Doja Cat espéraient rapidement l'annonce d'une tournée de la rappeuse, cette information s'est enfin révélée ces derniers jours. Seulement voilà, ce n'est pas toute seule que l'interprète de Say So va prendre d'assaut les plus grandes scènes d'Amérique du Nord. En effet, comme le confirme une publication faite par The Weeknd il y a quelques jours, c'est à deux que le canadien et la californienne interpréteront leurs plus grands tubes dans une immense tournée des stades qui débutera le 8 juillet prochain et devrait enchaîner avec dizaine de concerts aux quatre coins du pays jusqu'au mois de septembre de la même année. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la France.