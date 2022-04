Doja Cat pourrait prendre sa retraite après sa tournée avec The Weeknd

Doja Cat compte t-elle prendre sa retraite ? C'est en tout cas ce que semble dire la rumeur depuis que l'artiste a annulé une performance en festival. Toujours prévue en première partie du Dawn FM Tour de The Weeknd, la jeune artiste pourrait bien se retirer une fois ses engagements remplis. C'est en tout cas ce qu'elle a confirmé.

"Je peux voyager, je peux manger de la bonne nourriture, je peux voir de nouvelles personnes, je peux sourire, je peux faire des souvenirs dont j'ai rêvé, je peux rire, je peux soutenir ma famille et mes amis, je peux apprendre sur le monde, et je peux donner à tout le monde grâce à vous. Je suis redevable aux gens... je suis redevable de beaucoup de choses", a ainsi posté l'interprète de Say So sur Twitter. Et ce n'est pas tout : sur Twitter, Doja Cat aurait rétabli son pseudo après avoir brièvement écrit "je démissionne toujours".

Doja Cat, toujours en tournée avec The Weeknd

"Pour ceux qui me voient à l'After Hours tour, je ne me défile pas. Mais que je ne me défile pas ne signifie pas que mon *** ne va pas disparaître juste après. J'ai encore *** à faire. Et beaucoup d'entre vous pensent que parce que je poste une photo, cela signifie que je ne suis pas partie. Une photo n'est pas synonyme de musique", a t-elle ainsi écrit - toujours sur Twitter.

Doja Cat bientôt retirée de la scène musicale ?

Que les fans se rassurent, son départ n'est pas pour tout de suite : "donc oui, ça veut dire que j'ai des vidéos à filmer, des performances à faire et du contenu à diffuser, alors je fais tout pour que ça marche. Je ne suis pas encore partie." Pour l'heure, Doja Cat est toujours à l'affiche des concerts de The Weeknd.