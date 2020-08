Doja Cat nous renvoie dans les 60's avec Freak (VIDEO)

Celle qui nous a offert Say So ( à retrouver sur l'album Hot Pink)- l'un des plus gros carton de cette saison estivale- nous revient avec Freak. Avant cela, Doja Cat avait tenté de surfer sur le succès de son single précédent avec Like That. Mais oubliez tout ce que vous connaissiez de l'artiste américaine, Freak devrait vite s'imposer dans les playlists.

Sorti en 2018 sur YouTube et SoundCloud, Freak fait une entrée fracassante sur les plateformes de streaming - de quoi accompagner notre été. Les mélomanes qui l'auraient déjà entendu auront peut-être reconnu Put Your Head On My Shoulder, signé Paul Anka.

Doja Cat continue son ascension et compte bien signer un nouveau tube !