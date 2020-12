Doja Cat, Jason Derulo... Top des chansons les plus populaires sur Tik Tok

2020 aura été l'année de Tik Tok : jamais le réseau social n'a été aussi populaire et chaque jour, des millions de vidéos sont postées. Si vous ne connaissez pas encore le principe, sachez que Tik Tok vous permet de vous mettre en scène sur n'importe quel thème et de mettre en avant le contenu qui vous convient - de l'humour au lifestyle. Au fil des mois, la popularité de Tik Tok a explosé - au point que de nombreux morceaux ont été découverts. Et justement, on a le classement des dix titres les plus prisés. Au programme, Doja Cat, Jason Derulo ou encore BENEE.

10. 'What You Know Bout Love' - Pop Smoke

09. 'Supalonely' - BENEE (feat. Gus Dapperton)

08. 'Rags2Riches' - Rod Wave (feat. ATR Son Son)

07. 'The Box' - Roddy Ricch

06. 'Tap In' - Saweetie

05. 'Say So' - Doja Cat

04. 'WAP' - Cardi B (feat. Megan Thee Stallion)

03. 'OUT WEST' - Travis Scott (feat. Young Thug)

02. 'Savage (remix)' - Megan Thee Stallion

01. 'Savage Love' (Laxed – Siren Beat) - Jawsh 685 & Jason Derulo

A la première place, l'on retrouve ainsi l'indétrônable Jason Derulo. L'artiste, qui nous a offert des vidéos toutes plus hilarantes les unes que les autres pendant le confinement (on se souvient de son sketch avec Will Smith), a vu sa popularité grimper en flèche (notez qu'il est la 12ème personnalité la plus suivie sur la plateforme).

A ses côtés, des artistes tels que BENEE ou encore Doja Cat - véritables révélations de cette année 2020. Une chose est sûre, l'ère Tik Tok ne fait que commencer... et quelque chose nous dit que nous n'avons pas fini de découvrir des titres via la plateforme !