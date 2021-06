Doja Cat en apesanteur sur la cover de son futur album (PHOTOS)

Vous êtes nombreux à attendre avec impatience le troisième album studio de Doja Cat ! Trois ans après l'énorme succès de Hot Pink, sorti en 2019, et Amala, en 2018, Amalaratna Zandile Dlamini, de son vrai nom, s'apprête donc à dévoiler un tout nouveau projet intitulé Planet Her dont la sortie est prévue le 25 juin prochain. Très attendu par les fans de la chanteuse américaine, ce nouvel album devrait mettre à l'honneur des collaborations exceptionnelles avec des artistes tels que The Weeknd, Ariana Grande ou encore Young Thug. Rien que ça.

A quelques jours de la sortie de Planet Her, Doja Cat a profité de son énorme communauté sur Instagram -elle est suivie par plus de 11,5 millions de personnes- pour dévoiler en avant-première la cover de son nouvel opus. On la découvre en apesanteur dans un univers intergalactique absolument ravissant. Le tout capturé par le très célèbre photographe David LaChapelle. Devenue en quelques années l'une des chanteuses les plus en vogue de sa génération, Doja Cat devrait également dévoiler le titre Need To Know le 11 juin prochain.