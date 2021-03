Doja Cat dévoile le clip de Streets (VIDEO)

Doja Cat assure la promotion de son album Hot Pink avec Streets - un clip à découvrir sans plus attendre.

L'an passé, Say So explosait dans les charts après avoir fait l'objet d'un challenge TikTok. Visiblement, le réseau social est l'allié de la chanteuse : Streets connait le même traitement : plus d'un an après sa sortie, le morceau s'est hissé dans le prestigieux Top Hot 100 Billboard grâce à son succès sur la toile.

Dans le clip, Doja Cat opte pour de la danse, de la pluie et des lumières tamisées : en ressort une vidéo aussi efficace que féminine - une jolie façon de s'imposer dans l'esprit collectif en attendant sa performance très attendue aux Grammy Awards 2021.