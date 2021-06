Doja Cat annonce Need To Know, un nouveau single

En avril dernier, Doja Cat dévoilait Kiss Me More - en collaboration avec SZA. Aussi attractif et puissant que Say So, le titre s'est vite imposé dans les charts et sur les ondes, faisant de Doja Cat une artiste indispensable cette année. La bonne nouvelle, c'est que l'artiste n'a pas fini de nous surprendre : le 11 juin prochain, l'interprète de Boss Bitch (bande originale de Birds of Prey) dévoilera ainsi un nouveau single.

.@DojaCat teases new song "Need To Know," out June 11th. ???? https://t.co/HcNNb66xXn — Pop Crave (@PopCrave) June 8, 2021

Need To Know viendra (qui semble s'inscrire dans une ère futuriste) ainsi s'ajouter à la longue liste de hits signés Doja Cat. Patience, plus que quelques jours pour le découvrir.