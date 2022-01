Docteur Strange in the Multiverse of Madness, Tobey Maguire sera t-il au casting ?

En décembre dernier, Spider-Man : No Way Home s'imposait au box-office et offrait l'une des plus belles surprises aux fans de la franchise : Tom Holland -qui prête ses traits à l'homme araignée depuis 2016 a partagé l'écran avec Andrew Garfield et Tobey Maguire - les deux Spider-Man cultes. Alors qu'il se murmure que les deux acteurs pourraient revenir chez Marvel, des rumeurs voudraient que Tobey Maguire soit à l'affiche de Docteur Strange in the Multiverse of Madness - dont la sortie est prévue pour le mois de mai prochain.

Tobey Maguire de retour dans la franchise ?

Mais alors, d'où cette rumeur est-elle partie ? Ce qu'il faut avant tout savoir c'est que le film est actuellement en cours de doublage : si Docteur Strange 2 ne sera publié qu'en mai prochain, de nombreux doubleurs redoublent d'efforts aux quatre coins du monde pour que tout soit prêt à temps. Mais alors, que vient faire Tobey Maguire là-dedans ? Eh bien sachez que Mariana Torres, voix officielle de Wanda, a commenté sur la toile "De bonnes choses arrivent !!!" et, petit bonus, la voix officielle de Tobey Maguire au Portugal semble être de la partie.

Peut-on espérer une nouvelle apparition de l'acteur ? Franchement, oui. Docteur Strange in the Multiverse of Madness s'annonce encore plus spectaculaire que Avengers : Endgame et devrait même proposer encore plus de personnages que l'ultime volet des Avengers...

Les Studios Marvel sauront-ils surprendre une nouvelle fois ? Personne n'en doute. Mais pour voir si, oui ou non, Tobey Maguire reprendra son rôle de Peter parker, il faudra patienter jusqu'à mai.