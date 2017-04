Nous ne sommes qu'en avril et pourtant, il faut déjà penser à l'été et aux tubes qui vont le rythmer ! Et de notre côté, on penche légèrement pour Kissing Strangers, le nouveau titre de DNCE. Ils vous ont fait danser avec Cake By The Ocean et clairement, la bande de Joe Jonas n'a pas dit son dernier mot. En travaillant cette fois avec Nicki Minaj, ils s'assurent un carton plein. Pour preuve, le morceau est en écoute :

l'ADN de DNCE, c'est avant tout de la pop colorée, teinté d'électro. Pour Kissing Strangers, ils n'ont rien changé à leur recette habituelle, si ce n'est qu'ils y ont apporté une petite touche supplémentaire - la voix et le flow de Nicki Minaj. Ceux qui suivent les Jonas Brother depuis longtemps savent que ce n'est pas la première collaboration de Nicki avec le clan puisqu'elle et Nick Jonas avaient déjà travaillé sur Bom Bidi Bom (extrait de la bande originale de Fifty Shades Darker). Une chose est sûre, on change de registre ! Toujours est-il que Kissing Strangers devrait marquer votre été.