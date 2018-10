DJ Snake : Taki Taki ft. Selena Gomez, le clip à ne pas manquer cette semaine !

Il y a un peu plus d'une semaine, DJ Snake dévolait Taki Taki, un nouveau morceau sur lequel Selena Gomez mais aussi, Cardi B et Ozuna ont collaboré. Le DJ qui fait briller le pays à l'échelle internationale continue son ascension, poursuivant ainsi dans la veine des collaborations prestigieuses. Après Justin Bieber ou encore Major Lazer, le voici donc avec la star la plus suivie d'Instagram et pop star incontournable : sur Taki Taki, Selena Gomez a prouvé -une fois de plus- son talent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un clip a été tourné.

Dans un esprit blockbuster, la vidéo nous offre quelques costumes sympathiques, une ambiance sexy et même un peu de danse. Côté charts, Taki Taki bat des records puisque le titre s'est directement placé à la 27 ème position du Billboard Hot 100. Et ça n'est pas fini !