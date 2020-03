DJ Snake remixe Cardi B et c'est génial #Coronavirus

Pendant que certains artistes (comme Chris Martin) donnent des concerts acoustiques en live sur les réseaux sociaux, d'autres préfèrent s'enfermer en studio pour mieux nous montrer comment naît un titre. Et justement, DJ Snake nous a donné un petit cours de mixage : au programme, imaginer un son autour d'une vidéo buzz de Cardi B, publiée récemment. Voyez plutôt :

Evidemment, le remix est un carton sur la toile. Il n'aura pas fallu longtemps pour que la rappeuse réagisse : « Mettez-moi en contact avec le DJ et Atlantic Records pour que je perçoive des royalties », lance t-elle sur Instagram. « On travaille dessus. Je suis automatiquement créditée puisque c'est MA VOIX. Mais si je mets mon nom dessus maintenant, on va devoir supprimer la chanson et la rendre disponible ensuite ». Avec près de 2,4 millions de vues cumulées, ce serait dommage de la supprimer...