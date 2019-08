DJ Snake quitte brutalement son show après avoir été insulté (VIDEOS)

Les fans de l'Olympique de Marseille sauront désormais qu'il n'est pas très bien vu de critiquer le Paris Saint-Germain devant Dj Snake. Pour preuve, le jeune artiste en pleine tournée mondiale a tout simplement décidé de quitter la boîte de nuit l'Amnésia au Cap d'Agde lorsqu'il a entendu le célèbre slogan "Paris, on t'enc*le". Originaire de banlieue parisienne, celui que l'on surnomme le Dj le plus écouté au monde a préféré mettre fin à son set. "Vous osez me faire ça à moi ? On vous a entendu les Marseillais, bonne soirée, ciao !

" a t-il lancé avant de disparaître derrière la scène. Très déçues, plusieurs centaines de personnes ont alors hué les supporters insultants avant de scander à leur tour des insultes à l'encontre de l'OM. Des images qui ne sont pas restés dans l'anonymat puisque William Grigahcine, de son vrai nom, les a posté sur son compte Twitter quelques heures après son coup de gueule dans le club du sud de la France.

DJ Snake quitte son set rapidement après avoir entendu gueuler des Marseillais :"On vous a entendu les Marseillais, bonne soirée ciao!"#TeamOM #DJSnake pic.twitter.com/DhUhWfImbd — SkrylX (@SkrylX) August 13, 2019