DJ Snake qui quitte la scène, les 40 ans de The Cure, les Jonas Brothers... regardez les meilleures vidéos de la semaine

Trop occupés à vous dorer la pilule sur les plages du sud de la France ou à faire de la randonnée dans les Alpes ? Pas de problème, on vous fait un récapitulatif des meilleures vidéos de la semaine. Tout d'abord, celle de DJ Snake. Invité au Cap d'Agde pour un set dans une énorme boîte de nuit, l'artiste n'a pas hésité à quitter les lieux lorsque des fêtards mal avisés ont crié "Paris on t'enc*le". De l'autre côté de l'Atlantique, ce sont les Jonas Brothers qui font de plus en plus parler d'eux avec la sortie de leur dernier clip : Only Human. Enfin, on termine avec l'anniversaire de carrière de The Cure. Le groupe fêtera ça comme il se doit puisqu'ils sortiront deux films enregistrés lors de concerts exceptionnels.

Salut frangin je travaille pour La Provence et j’écris un article sur les gros looser j’aimerais savoir comment tu as vécu ce moment ?@djsnake pic.twitter.com/TeKYw48lmQ — Arrowgance (@Arrowgance_) August 13, 2019