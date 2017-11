DJ Snake paye un billet d'avion à un fan en Inde pour venir le voir en concert à Paris

Malgré sa popularité incroyable, DJ Snake garde les pieds sur terre. Et c'est ce qu'il vient de démontrer avec la bonne action dont il est à l'origine. Au top des charts avec son single "Broken Summer" et le plus récent "A Different Way" qui est déjà un tube planétaire, l'artiste français n'oublie pas cependant de se soucier de ses fans. En effet, DJ Snake vient de payer les billets d'avion aller-retour à un de ses fans en Inde, à l'occasion de son anniversaire, pour que celui-ci vienne le voir sur scène à Paris, car oui les billets de concerts sont évidemment compris dans le cadeau. On rêve tous d'être à sa place !

@iamjuliehassid Julie Can you book his flight from India to Paris for the Paris show pls ? Thank you ! — DJ SNAKE (@djsnake) 20 novembre 2017

Le fan, qui se nomme "G" sur son compte Twitter, a contacté son idole via message privé du réseaux social et a expliqué à DJ Snake qu'il adorerait se rendre à son concert à Paris fin février 2018, pour son anniversaire. Le DJ a répondu publiquement, en s'adressant à l'une des membres de son équipe, pour lui réserver les vols et les billets de concerts. Forcément, ça a fait très plaisir au fan ! Ce n'est pas la première fois que les deux échangeaient via Twitter puisque DJ Snake avait déjà souhaité l'anniversaire de "G" en 2016 d'une façon très personnalisée. En attendant de revoir DJ Snake sur scène, revivez son concert monumental aux Vieilles Charrues 2017.