DJ Snake : Magenta Riddim, le clip coloré et dansant dévoilé

DJ Snake cartonne dans le monde entier avec son nouvel hymne, Magenta Riddim. Et entre nous, son dernier morceau (Gassep Up) devrait suivre le même chemin. Après avoir vu défiler un nombre incalculable de vidéos sur les réseaux sociaux, DJ Snake a enfin dévoilé le clip officiel de Magenta Riddim. Influences indiennes obligent, le DJ s'est envolé pour l'Inde. Et c'est évidemment là-bas qu'il a tourné la vidéo colorée et dansante qu'il a publié cette nuit.

Pour l'occasion, on le retrouve en uniforme avec, en main, le drapeau de la France. Parce qu'il est impossible de ne pas danser sur ce titre, on y voit l'autorité indienne se déchainer sur la musique. Aussi, l'on y aperçoit une voiture flottant dans les airs - parce que rien n'est impossible dans un clip de DJ Snake. C'est coloré, rythmé et incroyablement contagieux. On vous défie de ne pas vous lever et pousser les meubles sur Magenta Riddim.