DJ Snake, Kungs, Justice... Les 20 meilleures chansons électro de 2017 selon la rédac' 

Quand vient le moment aussi attendu que redouté des fêtes (non, tout le monde n'aime pas s'asseoir autour d'une table de réveillon pour dresser le bilan de son année), on en profite surtout pour lister ce qui, souvent, a été le plus marquant. Vous vous en doutez, chez VirginRadio.fr, il est -toujours- question de musique. Du côté de la pop, Kesha Ed Sheeran et Lorde ont signé des tubes. Dans le genre rock, difficile de passer outre les succès d'Imagine Dragons ou d'Harry Styles, comme on n'a pu ignorer le retour de Fall Out Boy. Mais, qu'en est-il de l'électro ? Réponse tout de suite avec les hits les plus marquants de 2017 !

Après des succès comme Closer, dire que le premier album des Chainsmokers étaient attendu au tournant serait un euphémisme. Leur opus (Memories... Do Not Open) regorge de pépites et de collaborations prestigieuses (notez d'ailleurs que Louane y fait une apparition) mais le titre qui aura marqué 2017 reste Something Just Like This. C'est passé en boucle sur les ondes, c'est porté par la voix de Chris Martin. Bref, c'est un incontournable.

Il y a quelques semaines, Jonas Blue se produisait dans le Virgin Tonic et justement, il a interprété Mama. Après des hits comme Fast Car, on savait que le DJ aurait encore quelques surprises pour nous et clairement, Mama n'a pas déçu.

Si le nom de Huko vous dit quelques chose, c'est probablement parce que vous avez vu passer le trio dans notre sélection "Virgin Friday'. Mieux, on les a vus à l'Electroshock donné à Marseille en 2017. On préfère vous prévenir, il faudra garder un oeil sur ces trois français. Huko n'a pas fini d'étonner et Blind est plus que prometteur.

Le premier EP de Feder vient de sortir mais il nous faut revenir sur Back For More. Après le succès phénoménal de Lordly, le DJ avait confié vouloir revenir à quelque chose de plus "indé", comme Blind ou Goodbye. Avec Back Fore More, sa mission est accomplie.

Aslove a bercé notre été avec Put Your Record On et on ne va pas se mentir, le mettre en boucle pendant la pire saison de l'année nous donnerait presque l'impression d'être toujours en vacances. Le Jeune DJ n'a pas fini de faire ses preuves mais ce morceau-là est une preuve irréfutable de son talent.

Lost Frequencies est très jeune mais comme Kungs ou Aslove, il a prouvé que l'âge n'était absolument pas un gage de talent. La preuve avec Here With Me, un extrait de son album intitulé Less Is More.

Quand le prodige Fakear s'attaque à l'un de nos monuments français, le resultat est explosif. La preuve !

On ne présente plus Yuksek, les férus d'électro connaissent probablement sa discographie par coeur. Cette année, le DJ français aura séduit avec Break My Heart, un morceau qu'on vous conseille d'écouter en boucle.

Robin Schultz est le roi des featuring et ça, il l'a prouvé à plusieurs reprises. On ne reviendra pas sur le cas de Sugar mais, gardez cet exemple en tête. Cette année, le DJ a fait sensation en collaborant avec James Blunt (qu'on n'aurait jamais pensé retrouver avec lui). Mais visiblement, la collaboration porte ses fruits, OK est l'un des tubes de l'année.

Bakermat s'est fait une place de choix dans le paysage électro avec Living mais s'il ne fallait retenir qu'un seul de ses morceaux en 2017, ce serait Don't Want You Back.

Felix Jaehn nous vient tout droit d'Allemagne et il n'a pas fini de faire parler de lui. Pour vous donner une petite idée de son succès, le DJ cumule près de 7,827,780 par mois ce qui, admettons-le, est plutôt impressionnant. Il peut déjà se vanter d'avoir signé quelques hits mais celui que l'on retiendra cette année, c'est Hot2Touch.

FDMV, c'est le duo français qu'il faut suivre de près. Croyez-nous, vous n'avez pas fini de les entendre. La preuve, Make It Right a marqué 2017.

DJ Snake peut se vanter d'avoir collaboré avec les plus grands et son album (Encore) a été applaudi par la critique. En 2017, il nous a offert quelques titres, dont Broken Summer. Du grand DJ Snake.

Le prodige de l'électro mérite définitivement son surnom. Petit Biscuit a tout d'un grand et après une tournée des festivals cet été, il nous a offert un nouveau single, Waterfall. Autant vous dire qu'il s'est placé dans nos favoris dès le premier jour.

2017 aura marqué un tournant décisif pour Ofenbach qui a choisi de retourner à ses racines rock. Avec Be Mine mais surtout, Katchi, le duo a clairement fait sensation. Pour preuve, Ofenbach est même parti jouer aux Etats-Unis cette année.

Martin Solveig règne sur le genre depuis des années et il l'a prouvé dernièrement avec Places et surtout, All Stars.

On ne le présente plus, Kungs serait presque devenu une fierté nationale. Avec son premier album (Layers), le jeune DJ s'est retrouvé propulsé sur toutes les scènes du monde, prouvant qu'en France, on en avait encore dans les platines. Pour son dernier single, More Mess, Kungs s'est offert Olly Murs. Résultat, c'est une réussite.

Difficile de lister les meilleures chansons électro sans évoquer David Guetta. Le maître en la matière n'a pas chômé cette année et d'ailleurs, on retiendra deux featuring marquants - l'un avec Charli XCX et l'autre, avec Justin Bieber. Notez que pour le clip de U2, ils se sont offerts les Anges de Victoria's Secret - rien que ça.

Autre pépite qui aura marqué l'année, Busy P. Genie s'est vite imposé parmi nos coups de coeur et en même temps, ce n'est pas étonnant : Busy P, c'est le fondateur d'Ed Banger, le label de Daft Punk. Clairement, on n'a pas besoin d'en rajouter, tout est dit.

Evidemment. D'accord, Woman est sorti en 2016. Mais que le premier qui n'ait pas écouté Justice en boucle nous jette la pierre. Clairement, 2017 aura incontestablement été l'année de Justice. Le duo français s'est offert une tournée des festivals on ne peut plus prestigieuse (avec Coachella, s'il vous plaît) et pour couronner le tout, il s'est produit devant un AccorHotels Arena blindé en octobre dernier. Mention spéciale pour le clip de Pleasure (version live) qui, inévitablement, reflète parfaitement l'esprit du morceau.

Et vous, quelle est votre chanson électro de l'année ?