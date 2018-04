DJ Snake : Gassed Up, un nouveau titre dévoilé

Un vendredi comme on les aime. C’est bientôt le weekend, la fête peut commencer et on va la faire sur le nouveau morceau de Dj Snake, Gassed Up. En feat Jauz, c’est le son à écouter. Joué depuis un an dans les sets de Jauz, le titre Gassed Up, déjà une reprise du titre du groupe australien Odd Mob, Dj Snake y a apporté sa touche unique ! Le son est sur vitaminé, ça pulse quoi, le tempo est accéléré, la basseline un peu saturée, vous allez adorer. Si vous sortez ce weekend, et même les weekend d’après, vous allez vous éclater sur Gassed Up. Sans dire de bêtises, Dj Snake l’a même joué à l’AccorHotels Arena en février !

Who’s ready for the next single on my album ???? pic.twitter.com/vGxPD2BW5d — GASSED UP SHARK ???????? (@Jauzofficial) April 3, 2018