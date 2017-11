DJ Snake et Lauv dévoile le clip de A Different Way

DJ Snake et Lauv dévoilaient il y a deux mois leur première collaboration, A Different Way. Le français et l'américain se sont associés pour créer une joli ritournelle de tropical house, dont la mélodie de fond n'est pas sans rappeler Let Me Love You. La chanson a été co-écrite par Ed Sheeran, pas étonnant donc d'y retrouver la touche sentimentale de l'anglais. A Different Way prouve que DJ Snake est aussi bon dans les bangerz que dans les chansons plus discrètes. Le clip d'A Different Way vient d'être dévoilé, DJ Snake y fait une courte apparition mais c’est un jeune garçon qui est la star de la vidéo.

Depuis A Different Way, DJ Snake a également dévoilé le titre Broken Summer, un single aux couleurs de l'été indien. Le DJ Français a conquis le monde avec les bangerz de son premier album Encore sorti à l'été 2016. Après plusieurs dates en Asie et en Océanie dans les prochains mois, DJ Snake sera de retour en France pour une date exceptionnelle à l'AccorHotels Arena le 24 février 2018. Quant à Lauv, il assure actuellement la première partie d'Ed Sheeran sur ses concerts asiatiques.