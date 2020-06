DJ Snake dévoile Trust Nobody (AUDIO)

En 2019, DJ Snake prouvait (une fois de plus) son génie avec l'album Carte Blanche. Après une pause (méritée), le DJ made in France fait son grand retour dans les charts avec Trust Nobody - banger qui devrait vite s'imposer cet été.

Taillé pour les dance-floor, Trust Nobody rejoint les inconditionnels Taki Taki et Loco Contigo qui, on le rappelle, ont battu des records. Côté vidéo, DJ Snake opte pour un visuel effet 3D (plus sombre que d'ordinaire), qui annonce d'emblée l'atmosphère du morceau. Bref, c'est à découvrir d'urgence.