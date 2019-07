DJ Snake dévoile Carte Blanche, son nouvel album !

Il est de retour ! DJ Snake vient de dévoiler en grande pompe la sortie de son tout nouvel album intitulé Carte Blanche. Alors qu'il avait déjà dévoilé la tracklist (comprenez la liste des chansons) de son opus, ce dernier et d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes en ligne. Un second album très attendu pour DJ Snake qui a été certifié disque de platine en France et a atteint la 8e place du classement américain avec son premier opus Encore. Une réussite fulgurante pour ce jeune originaire de banlieue qui n'a pas peur de montrer sa réussite comme de dire d'où il vient.

Dévoilé ce 26 juillet alors qu'il n'était pas attendu, cet album emmène un vent de fraîcheur sur une Europe étouffée par la chaleur. Avec 17 titres dont certains en collaborations avec de gigantesques stars de la chanson, on ne doute pas que cet opus risque d'attirer l'attention. Et juste pour vous donner envie de l'écouter, voilà queques-uns des artistes qui ont contribué à Carte Blanche : Selena Gomez, Cardi B, Sean Paul, Offset, Gucci Mane et bien d'autres.